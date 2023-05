The Last of Us: Staffel 2 könnte sich aufgrund des Autorenstreiks verzögern

HQ

Die zweite Staffel der HBO Max-Serie The Last of Us wird dank der brillanten ersten Staffel natürlich mit Spannung erwartet. Aber wie Sie vielleicht wissen, gibt es einen anhaltenden Autorenstreik (von Writers Guild of America), der bereits mehrere Shows getroffen hat, und jetzt ist The Last of Us: Staffel 2 betroffen.

Das Casting für die zweite Staffel wurde komplett eingestellt, da sich der Showrunner und Autor Craig Mazin der Streikbewegung angeschlossen hat. Der Serienschöpfer Neil Druckmann hat Berichten zufolge auch seine Arbeit an der Show eingestellt.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel sollten Anfang nächsten Jahres beginnen, und es ist noch Zeit, dies zu tun, wenn alles ziemlich bald gelöst ist. Andernfalls kann es zu Verzögerungen in der Produktion kommen, da die Zeitpläne aller neu organisiert werden müssen.

Danke Abwechslung