The Last of Us Staffel 2 hätte Abbie vor dem Streik der Autoren fast gecastet

HQ

Abbie ist wohl der größte Charakter, der für The Last of Us Staffel 2 noch gecastet werden muss. Im Spiel wurde sie von Laura Bailey dargestellt, die für ihre Leistung mehrfach ausgezeichnet wurde. Im Gegensatz zu ihrem Synchronsprecher ist Abbys körperliche Erscheinung jedoch groß, muskulös und imposant.

Das bedeutet, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass wir Bailey wieder in der Rolle sehen werden. Aber laut dem Co-Schöpfer der Show, Craig Mazin, waren die Leute hinter der Hit-Serie gerade dabei, Abby zu besetzen, kurz bevor die Pläne aufgrund der anhaltenden Streiks von Autoren und Schauspielern gestoppt werden mussten.

Es scheint, dass die Person, die sie für die Rolle der Abby im Sinn hatten, ein wenig umstritten sein würde, denn Mazin sagte gegenüber The Hollywood Reporter , dass "wir eine ziemlich gute Erfolgsbilanz haben, wenn es darum geht, wichtige Besetzungsankündigungen zu machen und die Leute 'wirklich?' zu sagen, was wahrscheinlich so weitergehen wird."

Abby ist selbst eine umstrittene Figur, daher ist es unwahrscheinlich, dass jeder Fan glücklich sein wird, egal wen die Showrunner besetzen. Wer wäre deiner Meinung nach die perfekte Live-Action-Abby?