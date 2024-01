The Last of Us Staffel 2 hat Kaitlyn Dever offiziell als Abby gecastet

HQ

Die Menge an Gerüchten, die darüber kursieren, wer Abby in Staffel 2 von The Last of Us spielen wird, war verblüffend, aber die neuesten schienen angesichts der sich häufenden Beweise weitaus wahrscheinlicher. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir endlich unsere Bestätigung haben.

HBO und PlayStation Productions haben eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der bestätigt wird, dass Kaitlyn Dever (Booksmart, Unbelievable, Justified und die Stimme von Cassie in Uncharted 4: A Thief's End) als Abigail "Abby" Anderson in The Last of Us Staffel 2 zu sehen ist. Die Ankündigung bietet keine weiteren nennenswerten Informationen über das Casting oder die kommende Staffel, aber Craig Mazin, Neil Druckmann und die Crew haben definitiv eine sehr talentierte Schauspielerin für die sehr wichtige Rolle gefunden, auch wenn sie möglicherweise einen extrem herausfordernden Job vor sich haben wird, wenn das Ziel darin besteht, so muskulös wie die Spielversion zu werden.

Was hältst du von Kaitlyn Dever als Abby?