The Last of Us Staffel 2 führt Stalker in die Serie ein

Während diejenigen, die die Spiele gespielt haben, The Last of Us Staffel 2 effektiv für sich selbst gespoilert haben, wird jeder, der die Serie nur gesehen hat, in dieser Staffel sicherlich ein paar Schocks erleben. Neben der Story erwartet euch auch einige neue Feinde, die Jagd auf unsere Helden machen, darunter eine neue Gruppe von Infizierten.

Wie Neil Druckmann und Craig Mazin gegenüber Empire erklärten, wird The Last of Us Staffel 2 einige intelligentere Zombies namens Stalkers enthalten. "Alles, was ich sagen kann, ist, dass für die Menschen, die mehr von den Infizierten sehen wollen... Schnallen Sie sich an! ", sagte Craig Mazin.

"Man sieht eine andere Entwicklung dieser Infektion", fügt Druckmann hinzu. "Es hat bestimmte Teile ihres Gehirns am Leben erhalten, so dass sie schlauer sind. Sie koordinieren sich, verstecken sich und tun Dinge, die wir noch nie bei anderen Infizierten in dieser Show gesehen haben."

Ein Stalker klingt schon gar nicht wie ein Pilz (kapiert... lustiger Kerl?) Aber wenn wir eine weitere Schicht infizierten Denkens hinzufügen, werden wir mit Sicherheit noch einige Schrecken erleiden und uns daran erinnern, wie die Menschheit vor Jahrzehnten gegen den Cordyceps verloren hat.