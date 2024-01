The Last of Us Staffel 2 bekommt Succession-, Game of Thrones- und Watchmen-Regisseure

HQ

Wir haben gesehen, wie Kaitlyn Dever als Abby bestätigt wurde, Young Mazino als Jesse gecastet wurde und eine Reihe anderer talentierter Schauspieler diesen Monat in Staffel 2 von The Last of Us einsteigen, aber die erste Staffel war nicht nur wegen der Leute vor der Kamera erfolgreich. Die Serie hatte auch einige großartige Regisseure, und jetzt wissen wir, dass die The Last of Us: Part II-Adaption das Gleiche von sich behaupten kann.

Deadline hat die Ehre, diesen Mark Mylod (Succession, Game of Thrones und The Menu) zu enthüllen. Nina Lopez-Corrado (Perry Mason, Supernatural und A Million Little Things), Stephen Williams (Watchmen, Westworld und How to Get Away with Murder) und Kate Herron (Loki, Sex Education und Daybreak) werden bei mindestens einer Episode von The Last of Us Staffel 2 Regie führen. Sie werden sich den zurückkehrenden Regisseuren Craig Mazin (Episode 1: When You're Lost in the Darkness), Neil Druckmann (Episode 2: Infected) und Peter Hoar (Episode 3: Long, Long Time) anschließen, es klingt also definitiv so, als hätten HBO und PlayStation Productions ein erstaunliches Team von Schauspielern und Regisseuren für die zweite Staffel von The Last of Us zusammengestellt.