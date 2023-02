The Last of Us: Part II Schauspieler erhält immer noch Morddrohungen

HQ

SPOILERWARNUNG: Dieser Artikel enthält Spoiler zu The Last of Us: Part II in den ersten Stunden, also hör hier auf, wenn du nichts über eine der Kernprämissen des Spiels wissen willst!

Die The Last of Us-Show von HBO und PlayStation Productions läuft immer noch extrem stark, und es sind noch vier Episoden der ersten Staffel übrig. Dieser Erfolg hat offensichtlich zu einer Reihe positiver Reaktionen geführt, aber er hat auch den Zorn einer gewissen Menge neu entfacht, und ich spreche nicht über das Zeug in Episode 3.

Weil Jocelyn Mettler, das Gesichtsmodell für Abby in The Last of Us: Part II, ein Beispiel für die vielen Morddrohungen und erstaunlich bösen Nachrichten geteilt hat, die sie wegen ihrer Beteiligung an dem umstrittenen Meisterwerk immer noch erhält.

Wieder ist dies die Frau, die nur Naughty Dog erlaubte, ihr Gesicht auf Joels Mörder zu verwenden, und hatte kein Mitspracherecht in Bezug auf die Geschichte oder ähnliches...

Kein Wunder, denn Laura Bailey, die tatsächlich Abby im Spiel spielt, erlebte und tut es wahrscheinlich auch immer noch, was in den Wochen und Monaten nach dem Start des Spiels dasselbe tut. Unnötig zu sagen, dass ich hoffe, dass der Schauspieler, den sie in der zweiten Staffel der Serie Abby spielen dürfen, davor gewarnt wird, denn wir alle kennen diese... Lassen Sie uns mit "unfreundlichen Menschen" zufrieden sein, die diese Person genauso behandeln, es sei denn, Neil Druckmann und Craig Mazin nehmen einige sehr überraschende Änderungen vor.