The Last of Us: Part II Remastered zeigt alle Features im neuen Trailer

The Last of Us: Part II Remastered erscheint Ende dieser Woche und vor der Veröffentlichung des Spiels hat PlayStation einen neuen Trailer veröffentlicht, der alle zusätzlichen Funktionen dieser aktualisierten, PS5-exklusiven Version des Spiels zeigt.

Die verlorenen Levels geben euch die Möglichkeit, euch einige der Inhalte anzusehen, die aus dem Spiel herausgeschnitten wurden, und euch die Kommentare der Entwickler darüber anzuhören, wie diese Missionen in der endgültigen Fassung ausgesehen hätten. Es gibt auch das Guitar Free Play, mit dem du als Joel und Gustavo spielen kannst.

Natürlich gibt es auch No Return, den Roguelike-Modus, in dem du dein Kampftraining auf die ultimative Probe stellen kannst. Für bestehende Besitzer des Spiels kostet das alles 10 £, aber für diejenigen, die The Last of Us: Part II noch nicht gespielt haben, müssen Sie 45 £ für das gesamte Erlebnis ausgeben.

Schaut euch den Trailer unten an und ihr könnt unsere Rezension des Spiels hier lesen.