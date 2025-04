The Last of Us: Part II Remastered hat einen besseren Start als Part I auf dem PC

HQ

The Last of Us: Part II Remastered ist endlich auf dem PC erschienen und die Fans sind in Scharen gekommen, um es auf der neuen Plattform auszuprobieren. Durch die Kombination des ursprünglichen PS4-Spiels mit den Funktionen der PS5 Remastered-Version - wie dem Roguelike-Modus ohne Wiederkehr - sah die PC-Version vielversprechend aus, aber hat sie die Erwartungen erfüllt?

Es hatte einen ziemlich starken Starttag und zog am Starttag 23.000+ Spieler an (laut SteamDB), was etwas weniger ist als der Starthöhepunkt von The Last of Us: Part I, aber diese Zahl könnte im Laufe des Wochenendes noch steigen.

Allerdings wird The Last of Us: Part II Remastered weitgehend als bessere Portierung als The Last of Us: Part I angesehen, da letzteres hinsichtlich seiner Leistung auf gemischte Reaktionen stieß. Es gibt jedoch immer noch einige Bedenken, die Spieler haben, darunter Probleme mit der Framerate-Begrenzung und der eine oder andere Absturz hier und da. Aber mit einer positiven Bewertung von 90% auf Steam zum Zeitpunkt des Schreibens scheinen die Leute mit The Last of Us: Part II Remastered auf dem PC im Moment sehr zufrieden zu sein.