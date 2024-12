The Last of Us: Part II Remastered erscheint nächsten März auf dem PC

HQ

Bei den Game Awards hat Naughty Dog eine neue Veröffentlichung vorgestellt. Nun, nicht wirklich. Eher wie eine neue PC-Version, denn The Last of Us: Part II Remastered erscheint am 4. März 2025 auf dem PC und ermöglicht es PC-Spielern endlich, den nächsten Teil der Geschichte von Ellie und Joel zu sehen.

The Last of Us: Part II Remastered wurde dieses Jahr für PS5 veröffentlicht und bietet eine verbesserte Grafik und einen neuen Roguelike-Modus, den die Spieler erleben können. Die PC-Veröffentlichung markiert die möglicherweise (und wahrscheinlich auch sollte) letzte Portierung oder Neuveröffentlichung eines The Last of Us-Spiels.

Schaut euch den Trailer unten an und haltet im nächsten März die Augen offen, wenn ihr das zweite Kapitel der Geschichte von The Last of Us noch nicht gespielt habt.