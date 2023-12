The Last of Us: Part II Remastered erklärt den No Return-Modus im Trailer

HQ

Eines der größten Dinge, die Naughty Dog hervorgehoben hat, als sie The Last of Us: Part II Remastered bestätigten, war der neue No Return-Modus. Wir sehen jedoch nur flüchtige Einblicke in den Enthüllungstrailer, daher hat PlayStation Studios beschlossen, sich in einem Trailer ausschließlich auf das Roguelike zu konzentrieren, um die Vorbestellungen zu feiern.

Uns wird gezeigt, wie wir als Ellie, Abby, Dina, Jesse, Lev, Tommy und andere spielen können, während wir uns durch verschiedene Gebiete kämpfen, die sowohl mit normalen Infizierten, Bloatern als auch mit Ratkings gefüllt sind, indem wir Waffen und Ressourcen verwenden, die wir finden. Einige der Modifikatoren werden ebenfalls gezeigt, darunter unsichtbare Feinde und Molotow-Coctails, die Gebiete in Brand setzen.

No Return wird in The Last of Us: Part II Remastered enthalten sein, wenn es am 19. Januar für PS5 erscheint.