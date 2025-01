The Last of Us: Part II Remastered erfordert ein PSN-Konto

HQ

Erinnerst du dich an das letzte Jahr, als Spieler forderten, dass Sony die PSN-Kontoanforderung aufhebt, die unnötigerweise zu Helldivers II hinzugefügt wurde? Nun, es scheint, dass das Unternehmen bei jedem anderen PlayStation-Spiel, das auf dem PC verfügbar ist, fest auf dem Boden steht, da The Last of Us: Part II Remastered den Trend fortsetzt, dass zum Spielen ein PSN-Konto erforderlich ist.

Wenn man bedenkt, dass es viele Länder gibt, in denen PSN nicht verfügbar ist, ist dies gelinde gesagt ein unbeliebter Schritt, und dennoch ist es ein Trend, den Sony nicht aufhalten will. Ghost of Tsushima, God of War: Ragnarök und viele mehr haben ein PSN-Konto benötigt, um zu spielen, obwohl Sony keine wirkliche Entschuldigung dafür hat.

Die Steam-Seite von The Last of Us: Part II Remastered informiert potenzielle Käufer darüber, dass sie ein Konto benötigen, aber selbst mit dem PSN-Overlay und der Einbeziehung von Trophäen ist es schwer zu erkennen, warum ein Spieler auf dem PC irgendetwas davon braucht.

Was denkst du? Sollte Sony diese Anforderung für seine PC-Spiele abschaffen?