The Last of Us: Part II: Part II Remastered erscheint im Januar für PS5

HQ

Fast ein Jahr ist vergangen, seit glaubwürdige Gerüchte über The Last of Us: Part II für PlayStation 5 und PC die Runde machten. Seitdem haben wir sowohl ein- als auch zweimal weitere extrem starke Hinweise darauf erhalten, aber das dritte Mal ist der Reiz.

Naughty Dog bestätigt, dass das sogenannte The Last of Us: Part II: Part II Remastered am 19. Januar auf der PS5 erscheinen wird. Ich habe von mehreren Quellen bei der Firma gehört, dass die PC-Version "Mitte 2024" kommen wird, da sie wollen, dass Teil II auf dem PC viel besser funktioniert als The Last of Us: Part I in den ersten Monaten, aber die Pressemitteilung erwähnt nichts darüber.

Was ist neu in The Last of Us: Part II: Part II Remastered? Nun, es wird natürlich noch hübscher sein, die verbesserten Audiofunktionen der PS5 nutzen und schnellere Ladezeiten haben, aber Naughty Dog hat einige andere, weniger erwartete Goodies im Ärmel. Am überraschendsten ist ein Roguelike-Modus namens No Return, in dem wir zwischen vielen verschiedenen Charakteren mit einzigartigen Fähigkeiten wählen können, bevor wir in eine Welt ähnlich wie Hades gehen, in der verschiedene Wege zu einer Vielzahl von zufälligen Begegnungen und Gebieten führen. Das belohnt uns mit neuen Charakteren, Skins und anderen coolen Dingen.

Darüber hinaus können Sie Gebiete erkunden, die es nicht ins endgültige Spiel geschafft haben, neues Filmmaterial und Kommentare hinter den Kulissen, den neuen Guitar Free Play-Modus, auf den Gustavo Santaolalla anspielte, neue Skins, noch mehr Zugänglichkeitsoptionen, einen Speedrun-Modus und ein paar andere Dinge, und Sie können mit Sicherheit sagen, dass meine Wenigkeit durchspielen wird The Last of Us: Part II wieder im Januar. Vor allem, weil diejenigen von uns, die das Original besitzen, für 10 US-Dollar auf Remastered upgraden und unsere Speicherdateien mitnehmen können.