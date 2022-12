The Last of Us: Part II könnte eine Wiederveröffentlichung erhalten

HQ

Einige spekulieren online, dass The Last of Us: Part II ein PS5-Remake oder eine Neuveröffentlichung erhalten könnte, nachdem ein PS5-Trailer für das Spiel leise entfernt wurde. Diese Theorie basiert auf ziemlich losen Beweisen, aber sie hat einige Vorteile, wie der Twitter-Account Naughty Dog Central erklärt.

Die Tweets bezüglich der möglichen Wiederveröffentlichung weisen darauf hin, dass irgendwann zwischen Mai und Juli dieses Jahres der PS5-Performance-Trailer zum Update von The Last of Us: Part II entfernt wurde. Auch die neuen Fotomodus-Funktionen, die auf The Last of Us: Part I gebracht wurden, sind im zweiten Spiel noch nicht erschienen.

Dies scheint ein seltsamer Schritt von Naughty Dog zu sein, der impliziert, dass wir eine native PS5-Version von The Last of Us: Part II erhalten könnten, die theoretisch das Update für die Plattform ersetzt, das 2021 veröffentlicht wurde.

Während es für eine Wiederveröffentlichung von Last of Us: Part II sinnvoll ist, werden einige frustriert sein, dass ein aktuelles Spiel die "Remake" -Behandlung erhält.