The Last of Us: Part II ist ein Kassenschlager in Großbritannien

The Last of Us: Part II schoss am ersten Wochenende direkt an die Spitze der britischen Einzelhandels-Charts. Naughty Dogs umstrittene Fortsetzung schlug Uncharted 4: A Thief's End in Bezug auf den physischen Umsatz knapp (um nur 1 Prozent), aber die Leistung im Vergleich zum originalen The Last of Us auf der PS3 fiel bemerkenswert aus (ein Anstieg von 76 Prozent). Diese beeindruckenden Zahlen berücksichtigen keine digitalen Verkäufe, die in dieser Zeit umso gravierender ausfallen dürften, sodass das Interesse am Titel mit ziemlicher Sicherheit noch bedeutender ist.

Leider scheint das nicht überall zu gelten. Ungefähr vor einem Monat haben Fans bemerkt, dass The Last of Us: Part II im Playstation Store von Ländern, wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien, keine Ergebnisse zutage gefördert hat. Schnell wurde vermutet, dass das Game aufgrund seiner Pro-LGBTQ+-Haltung aus diesen Gefilden verbannt worden ist und laut VG247 scheint das tatsächlich der Fall zu sein. Sie berufen sich auf das Portal MSN, wo bereits im Mai vor den strengen Gesetzen gegen "sexuelle Handlungen außerhalb der heterosexuellen Ehe" (wie es VG24/7 beschreibt) in Saudi Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gewarnt wurde. Die Liebesbeziehung zwischen Ellie und Dina könnte vielleicht wirklich der Grund für das Verbot des Spiels in diesen beiden Ländern sein - gesichert ist diese Info aber nicht.

Quelle: GamesIndustry