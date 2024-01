The Last of Us: Part II Dokumentarfilm startet nächste Woche

HQ

Vor zwei Wochen kündigte Naughty Dog eine abendfüllende Dokumentation über die Entwicklung von The Last of Us: Part II an. Uns wurde gesagt, dass dies "später im Jahr 2024" kommen würde. Das bedeutet nicht, dass wir warten müssen, bis The Last of Us: Part II auf den PC kommt.

Denn der Zwinger verrät, dass Grounded II: Making The Last of Us Part II am 2. Februar veröffentlicht wird. Das bedeutet, dass die Dokumentation am kommenden Freitag um 17 Uhr GMT / 18 Uhr MEZ zu The Last of Us: Part II Remastered und kostenlos auf Youtube veröffentlicht wird.