The Last of Us: Part II bekommt laut seinem Komponisten eine neue Version

HQ

The Last of Us: Part II erwies sich bei seiner Veröffentlichung als umstrittenes Spiel, aber es gibt Millionen von Fans, die es geliebt haben und mehr sehen wollen. Nun, so der Komponist des Spiels, könnte es etwas Neues für uns geben.

Gustavo Santaolalla sprach mit dem spanischen YouTube-Kanal Blender, als er nach seinem Cameo-Auftritt in The Last of Us: Part II gefragt wurde. Im Spiel kannst du dich Santaolalla nähern und ihm beim Musizieren zusehen. Der Komponist sagte dann, dass man ihn in einer "neuen Version" des Spiels bitten kann, bestimmte Themen zu spielen.

Santaolalla wischte das Thema dann schnell weg und sagte, er könne nicht mehr zu dem Thema sprechen, aber er habe schon genug gesagt, um unsere Ohren in Brand zu setzen. Gerüchte über eine PS5-Version von The Last of Us: Part II kursieren schon seit einiger Zeit im Internet, und hoffentlich kommen wir mit diesem neuesten Beweis einer offiziellen Enthüllung so viel näher.