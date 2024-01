The Last of Us: Part II bekommt einen abendfüllenden Dokumentarfilm hinter den Kulissen

HQ

Raising Kratos aus God of War und PsychOdyssey aus Psychonauts 2 sind zwei brillante Dokumentationen, die uns ein ziemlich ehrliches Verständnis dafür vermitteln, wie lustig, herausfordernd und verheerend es sein kann, Videospiele zu entwickeln, aber es gibt auch andere großartige Spiele. Ein Beispiel für Letzteres ist das PR-freundlichere Grounded von The Last of Us, daher ist eine Fortsetzung mehr als willkommen.

Das ist genau das, was wir bekommen, denn Naughty Dog hat bestätigt, dass The Last of Us: Part II irgendwann später in diesem Jahr eine Dokumentation hinter den Kulissen namens Grounded II bekommen wird. Dazu gehören Filmmaterial und Interviews aus dem Jahr 2016, als das Team von Area 5 (das auch den ersten Teil gemacht hat) dem Zwinger beigetreten ist, ist der sehr frühe Teil der Entwicklung.

Der Trailer, der die Ankündigung begleitet, lässt mich hoffen, dass der Dokumentarfilm mehr von den weniger positiven Seiten der Herstellung von The Last of Us: Part II zeigen wird, indem er sowohl die Crunch-Kultur, die Pandemie, die massiven Leaks und mehr erwähnt. Kurz gesagt, ich denke, es wird sich sowohl für uns, die das Spiel lieben, als auch für diejenigen, die es hassen, ansehen. Beachte nur, dass der Trailer Spoiler für frühe Teile des Spiels enthält.