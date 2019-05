The Last of Us: Part II angeblich doch erst Anfang 2020

Anfang dieser Woche berichteten wir darüber, dass Sony "in Kürze" einen Trailer zu The Last of Us: Part II veröffentlichen würde. In diesem Rahmen sollte ein Veröffentlichungstermin für das Spiel bekanntgegeben werden und unsere Quellen zufolge sollte darin ein November-Launch genannt werden. Wie sich nun jedoch herausstellt, waren unsere Informationen falsch.

Kotaku-Journalist Jason Schreier teilte mit, er habe die Bestätigung erhalten, dass das Spiel ursprünglich zwar für den Herbst dieses Jahres geplant war, mittlerweile aber auf die ersten Monate des Jahres 2020 verschoben wurde. The Last of Us: Part II soll demnach nicht mehr dieses Jahr veröffentlicht werden.

Der besagte Trailer wird diese Woche wahrscheinlich nicht veröffentlicht, obwohl Gamereactor weiß, dass dieses Video schon vor einiger Zeit fertiggestellt wurde. Wir werden die neuen Entwicklungen weiterhin begleiten und möchten uns bei euch für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen.

