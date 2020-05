The Last of Us: Part II - Alle Infos aus heutiger State of Play

Naughty Dog hat sich an Sucker Punch, die kürzlich Ghost of Tsushima in einem State-of-Play-Livestream ausgiebig präsentiert haben, ein Beispiel genommen und heute Abend über 20 Minuten Gameplay aus The Last of Us: Part II veröffentlicht. Im Detail wurden zwei rivalisierende Fraktionen vorgestellt, die 25 Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie in Seattle gegeneinander kämpfen.

Zum einen wäre da ein verrückter Kult namens Scars, die in der Regel leise vorgehen sollen. Ihnen gegenüber stehen die Soldaten der WLF, die organisiert und schwer bewaffnet agieren. Sie patrouillieren mit Wachhunden die Gegend und wenn wir nicht aufpassen, nehmen diese Ellies Geruch auf und folgen uns anschließend. Ebenfalls neu sind die Shamblers, eine fortgeschrittene Art der Infizierten, die giftige Sporen freilassen und Gebietsschaden anrichten, wenn sie angreifen. Wir sollen in The Last of Us: Part II noch weitere, gefährlichere Feinde zu Gesicht bekommen, aber Naughty Dog wollte uns bislang nicht mehr verraten.

Was sie uns jedoch ausgiebig gezeigt haben waren verschiedene Gameplay-Systeme, begonnen beim Stealth über den Kampf bis hin zu verschiedenen Anpassungsoptionen. Hervorhebenswert sind dabei vor allem das Skillsystem (Ellie erweitert ihr Fähigkeitenrepertoire mittels aufgeklaubter Lehrbücher) und die Werkbank zum Individualisieren von Waffen. Abschließend gab es noch einen großen Teil einer Mission aus dem Spiel zu sehen, in der Ellie von all diesen Dingen fleißig Gebrauch machen konnte.

The Last of Us: Part II erscheint am 19. Juni exklusiv auf der Playstation 4 und Game Director Neil Druckmann führt euch durch das Programm.