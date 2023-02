The Last of Us: Part I wurde auf PC verzögert

HQ

Der Erfolg von HBOs The Last of Us-Show hat das Warten auf die PC-Version von The Last of Us: Part I umso schwieriger gemacht, aber nur noch einen Monat zu warten, klingt nicht so schlecht. Nun, ich habe schlechte Nachrichten für Sie: Die Wartezeit wird länger sein als erwartet.

Naughty Dog hat angekündigt , dass die PC-Version von The Last of Us: Part I vom 3. März auf den 28. März verschoben wird. Diese dreieinhalb zusätzlichen Wochen geben dem Zwinger die Zeit, die benötigt wird, um PC-Spielern zu zeigen, wie brillant und ausgefeilt dieses Spiel wirklich ist, so dass Sie keine weiteren Verzögerungen befürchten müssen.