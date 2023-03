The Last of Us: Part I wird auf Steam bombardiert

HQ

Während viele der PC-Portierungen von Sony-First-Party-Titeln ohne große Probleme auf Steam und im Epic Games Store veröffentlicht wurden, hat The Last of Us: Part I derzeit eine überwiegend negative Bewertung auf Steam.

Wenn man sich die Rezensionen ansieht, scheint es derzeit viele Leistungsprobleme mit The Last of Us: Part I auf dem PC zu geben. Naughty Dog hat auf die Gegenreaktion reagiert und gesagt, dass es sich bemühen wird, in den kommenden Tagen an Problemen zu arbeiten, aber der Schaden ist bereits angerichtet.

Dies bedeutet nicht den sofortigen Untergang für den Port, aber es gibt Kritik, die überall im Internet verbreitet wird, wobei einige argumentieren, dass das Spiel mit der Veröffentlichung der TV-Serie The Last of Us zusammenfallen sollte.

