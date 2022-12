The Last of Us: Part 1 Firefly Edition kommt nach Europa

HQ

The Last of Us: Part 1's teuerste Ausgabe macht sich endlich auf den Weg nach Europa. Wie auf der deutschen Version der PlayStation Direct-Website zu sehen ist, wird es bald veröffentlicht und Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Wie Insider Gaming berichtet, enthält die Firefly Edition eine Reihe zusätzlicher Ingame-Inhalte, darunter verschiedene Skins für Waffen und Ellies Bogen, sowie ein Steelbook-Gehäuse und die ersten vier Ausgaben des American Dreams-Comics, das mit neuem Cover geliefert wird.

The Last of Us: Part 1 Firefly Edition ist ab Donnerstag, den 26. Januar 2023 erhältlich und kostet 109,99 €. Selbst zu diesem teuren Preis gibt es viele eingefleischte The Last of Us-Fans, die bereit sind, diese Ausgabe des Spiels in die Hände zu bekommen, so dass jeder, der danach sucht, seine Vorbestellungen frühzeitig erhalten möchte.

Als die Firefly Edition Anfang des Jahres in den USA in den Handel kam, war sie extrem schnell ausverkauft, und obwohl es einige Zeit her ist, seit The Last of Us: Part 1 veröffentlicht wurde, wird erwartet, dass auch die europäische Version schnell ausverkauft sein wird.