The Last of Us: Neil Druckmann wird als Regisseur der TV-Serie aufgeführt

Auch aus The Last of Us wird derzeit eine TV-Serie gemacht. Neil Druckmann, der Schöpfer des Spiels, ist einer der Produzenten und er schreibt das Drehbuch. Der Mann hat laut einer neuen Produktionsliste auf der Webseite der Gewerkschaft Directors Guild of Canada aber noch eine praktischere Rolle, denn dort wird Druckmann als Regisseur gelistet. Wie viele Folgen er selbst zu verantworten hat, oder ob es sich bei dieser Nennung eher um eine Art Position mit übergeordneter Verantwortung handelt, ist nicht bekannt.

Die The-Last-of-Us-Serie wird die Geschichte aus dem ersten Spiel neu erzählen, sich dabei aber nicht akribisch an die Vorlage halten. Es wird einige Veränderungen geben, sodass auch die Fans überrascht werden dürften. Pedro Pascal (The Mandalorian) spielt Joel und Bella Ramsey (Game of Thrones) ist Ellie. Wann die Serie auf HBO ausgestrahlt wird, ist noch unbekannt, doch die Dreharbeiten sollen bis zum nächsten Sommer abgeschlossen sein.

Quelle: VGC.