The Last of Us Multiplayer verzögert, um sich auf Einzelspieler-Spiele zu konzentrieren

Als Naughty Dog uns im Januar ein weiteres Stück Konzeptzeichnung aus dem The Last of Us Multiplayer-Spiel gab, wurde uns gesagt, dass wir später in diesem Jahr weitere Neuigkeiten über das aufregende Projekt erwarten würden. Dies führte viele zu der Annahme, dass wir es im PlayStation Showcase sehen würden. Das ist nicht passiert, und jetzt ist es an der Zeit, darüber zu sprechen, warum.

Naughty Dog enthüllt, dass The Last of Us Multiplayer verzögert wurde. Eine interessante Aussage, wenn wir überhaupt kein Veröffentlichungsdatum hatten, aber der Grund dafür ist, dass Sony sich irgendwie gezwungen fühlte, etwas zu sagen, als sie wussten, dass Jason Schreier von Bloomberg einen Artikel veröffentlichen würde, in dem berichtet wurde, dass das Spiel nach der letzten internen Bewertung verkleinert wurde. Ein kluger Schachzug, als Schreiers Bericht viele in Frage stellte, ob das Spiel jemals das Licht der Welt erblicken würde. Darüber würde ich mir nicht allzu viele Gedanken machen.

Sechs Quellen, mit denen ich bei Naughty Dog und/oder PlayStation Studios in regelmäßigem Kontakt stehe, sagen alle, dass die Verkleinerung nach mehreren Hochskalierungen aufgrund immer höherer Ambitionen erfolgt. Eines der Probleme mit diesen Ambitionen ist, dass sie offensichtlich mehr Ressourcen erforderten. Diese Nachfrage wuchs in einem solchen Ausmaß, dass sie sich auf die anderen Spiele auswirkte, an denen Naughty Dog heutzutage arbeitet, einschließlich des im Twitter-Post erwähnten Einzelspieler-Spiels. Dies erreichte vor ein paar Wochen einen Siedepunkt, was zu der Entscheidung führte, einen erheblichen Teil des The Last of Us Multiplayer-Teams zu traditionelleren Naughty Dog-Spielen in der Entwicklung zu verlagern (nein, das am weitesten fortgeschrittene ist nicht The Last of Us: Part III), während die verbleibenden und Teile von Bungie die zukünftige Richtung des Live-Service-Spiels bewerten und was gekürzt/verkleinert werden soll.

Unnötig zu erwähnen, dass dies bedeutet, dass wir vergessen können, in diesem Sommer offiziell etwas über The Last of Us Multiplayer zu sehen oder zu hören. Vielleicht bekommen wir ein kleines Update zum Outbreak Day im September, aber das war's auch schon.

Was halten Sie davon? Ist es eine gute Sache, dass Naughty Dog seinen Fokus auf mehr Einzelspieler-Spiele legt oder würdest du gerne The Last of Us Multiplayers Mischung aus The Division, Fortnite und S.T.A.L.K.E.R. sehen?