The Last of Us: Left Behind bekommt Kritik bombardiert, weil "es aufgewacht ist"

Diejenigen von uns, die das Glück hatten, die gesamte erste Staffel von The Last of Us gesehen zu haben, wussten bereits, dass zwei Episoden viel Aufmerksamkeit von einem bestimmten Publikum bekommen würden. Alex berichtete über die erste kurz nachdem Episode 3 im Januar verfügbar wurde, und jetzt ist es Zeit für die zweite sehr erwartete Reaktion.

Die siebte Episode von The Last of Us, die passenderweise Left Behind genannt wird, weil sie die Erweiterung des Spiels mit dem gleichen Namen abdeckt, wurde am Sonntagabend veröffentlicht, und eine weitere schwule Romanze hat wieder einmal zu einer Reihe negativer Nutzerkritiker auf Metacritic geführt. Während eine relativ kleine Anzahl von ihnen einigermaßen fair ist und einige meiner Beschwerden teilt, verwendet ein anderer bedeutender Teil sicherlich gerne das Wort "Woke" ... Ist es ein gutes Zeichen, dass letztere Leute immer noch zuschauen?

Was denkst du über die Serie, jetzt, wo wir so kurz vor dem Ende von Staffel 1 stehen?