The Last of Us kommt im Sommer auf Blu-ray

Während wir uns noch vom Finale von HBO Max's The Last of Us erholen, werden diejenigen, die die Serie nicht auf dem Streamer (oder auf Sky/Now TV) sehen konnten, froh sein zu wissen, dass sie im Sommer als physische Blu-ray-Edition debütieren wird.

Für diejenigen in Großbritannien wird die Blu-ray-Edition der Serie ein HMV-exklusives Produkt sein, aber in einer Vielzahl von Editionen erhältlich sein, sei es eine 4K UHD-Edition (die den britischen Zuschauern zweifellos gefallen wird, da Now TV die Serie nur in 1080p streamen konnte), eine 4K-Version und eine reguläre Nicht-Blu-ray-DVD-Edition.

Bekannt als The Last of Us: The Complete First Season, wird die physische Veröffentlichung für eine Veröffentlichung am 17. Juni 2023 zum Preis von £ 39.99 für die 4K UHD-Edition festgelegt, wobei die 4K £ 29.99 und die DVD £ 24.99 beträgt.

Es sollte gesagt werden, dass es auch eine limitierte Steelbook-Edition für die 4K UHD-Edition geben wird (die zusätzliche £ 10 kosten wird, was eine Gesamtsumme von £ 49,99 ergibt).