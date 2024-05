The Last of Us kehrt in der ersten Hälfte des Jahres 2025 zu HBO Max zurück

HQ

Vor 14 Monaten gab es so etwas wie eine The Last of Us-Hysterie, als die letzte Folge der The Last of Us-Serie ausgestrahlt wurde. Die Serie war weitaus besser, als man es sich hätte erhoffen können, und setzte neue Maßstäbe für Filmadaptionen, die auf Videospielen basieren (ein Trend, den die Fallout-Serie letzten Monat fortgesetzt hat).

Jetzt fragen wir uns nur, wann wir die Fortsetzung des Abenteuers mit der zweiten Staffel sehen werden, in der Schlüsselelemente von The Last of Us: Part II das Rückgrat der Geschichte bilden sollen. Da wir kürzlich Bilder der Charaktere aus der zweiten Staffel und die vorherige Bestätigung für die Ankunft im Jahr 2025 zu sehen bekamen, haben Sie vielleicht vermutet, dass die Premiere nicht allzu weit entfernt war - und das ist erfreulicherweise auch der Fall.

Deadline (via DiscussingFilm) kann nun verraten, dass The Last of Us: Staffel 2 in der ersten Hälfte des Jahres 2025 Premiere feiern wird. Definitiv etwas, auf das man sich freuen kann, oder?