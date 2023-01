The Last of Us ist HBOs zweitgrößte Premiere seit mehr als einem Jahrzehnt

HQ

HBO und PlayStation Productions haben sich in den letzten Wochen nicht gerade gescheut, ihre The Last of Us-Serie zu promoten. Verständlich, wenn man bedenkt, dass es eine der besten Shows ist, die ich seit Jahren gesehen habe. Umso erfreulicher ist es, dass es auch in Bezug auf die Zuschauerzahlen einen erstaunlichen Start hingelegt hat.

Denn Warner Bros. Discovery enthüllt in einer Pressemitteilung, dass The Last of Us das zweitgrößte Debüt auf HBO und HBO Max seit mehr als einem Jahrzehnt hatte, mit mehr als 4,7 Millionen Zuschauern allein in den Vereinigten Staaten. Sehr beeindruckend, auch wenn es weniger als die Hälfte dessen ist, womit das Game of Thrones-Spin-off House of Dragon letztes Jahr Rekorde gebrochen hat. Die letzte Premiere, die darüber hinaus besser lief, war Boardwalk Empire mit 4,8 Millionen im Jahr 2010, aber das war offensichtlich, bevor die Streaming-Plattform aufgenommen wurde.

Das bedeutet, dass The Last of Us Game of Thrones, Westworld, Succession und sogar Craig Mazins (der auch Co-Lead dieser Show ist) Chernobyl geschlagen hat, so dass meine Hoffnungen auf eine zweite Staffel immer noch sehr lebendig sind.

Hast du die erste Folge schon gesehen? Was denkst du bisher?