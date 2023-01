The Last of Us: Hier ist, wann und wo Sie die Show in Großbritannien sehen können

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass HBOs The Last of Us auf der ganzen Welt auf dem Fernseher läuft. Das gefeierte Action-Adventure-Videospiel startet in nur wenigen Tagen seine Live-Action-Adaption, und da dies der Fall ist, haben wir ein paar kurze Details zusammengestellt, die den britischen Zuschauern helfen werden, die neue Serie zu sehen, während sie sich entfaltet.

Wie man The Last of Us sieht

Sie können The Last of Us auf einer von zwei Plattformen sehen. Wer noch eine TV-Box hat, wird diese auf Sky Atlantic finden und sogar zeitgleich mit den Amerikanern anschauen können.

Wenn Sie lieber nach Streaming-Diensten suchen, wird Now TV stattdessen das Ziel sein, wobei die Show am Montagmorgen hier ankommt.

Wann Sie The Last of Us sehen sollten

Wie bereits erwähnt, wird The Last of Us auf Sky Atlantic verfügbar sein, wenn es in den USA ausgestrahlt wird, was für britische Zuschauer die gottlose Stunde von 2:00 GMT am Montag, den 16. Januar sein wird.

Die Show wird auch am Montagabend auf Sky für die Massen ausgestrahlt, die nicht bis zu einer so späten Stunde geblieben sind.

Für Now TV erwarten Sie, dass die Serie auf Abruf verfügbar wird, wenn die tägliche Inhaltsaktualisierung um 8:00 GMT morgens erfolgt.

Wer spielt jeden Charakter in The Last of Us

Wenn Sie sich fragen, wer die Rolle Ihrer Lieblingscharaktere übernehmen wird, finden Sie die Besetzung unten:



Joel Miller - Pedro Pascal



Ellie Williams - Bella Ramsey



Gabriel Luna - Tommy Miller



Marlene - Merle Dandrige



Perry - Jeffrey Pierce



Tess - Anna Torv



Frank - Murray Bartlett



Bill - Nick Offerman



Anna Williams - Ashley Johnson



James - Troy Baker



Sarah Miller - Nico Parker



Sam - Keivonn Woodard



Henry - Lamar Johnson



Riley Abel für Storm Reid



Kathleen - Melanie Lynskey



The Last of Us Episodenanzahl und Veröffentlichungsplan

Die Serie wird insgesamt neun Episoden enthalten und wie andere HBO-Produktionen wöchentlich erscheinen, wobei die letzte Episode am 12. März erscheint.

The Last of Us: Trailer und Review

Wenn Sie noch keinen Einblick in die Serie erhalten haben, können Sie sowohl den neuesten Trailer zu The Last of Us unten als auch unsere eigenen Meinungen zur Serie in unserer Rezension sehen.