The Last of Us hatte laut HBO-Showrunner die "größte Geschichte" in Videospielen

Die HBO-Adaption von The Last of Us steht vor der Tür, und ihr Showrunner Craig Mazin lobt das Quellenmaterial, auf dem die Serie basiert, stark und nennt sogar die Erzählung von The Last of Us die "größte Geschichte" in Videospielen.

Das ist eine mutige und etwas kontroverse Aussage, aber in einem Interview mit Empire erklärt Mazin weiter, warum er The Last of Us so hoch schätzt. "Es ist ein offener Fall", sagte Mazin. "[The Last of Us] ist die großartigste Geschichte, die jemals in Videospielen erzählt wurde. "

"Sie haben nichts aus ihren Augäpfeln geschossen. Sie waren nur Menschen. Und das ist an und für sich bemerkenswert selten in Spielen. Die Tatsache, dass sie es so geerdet hielten und einem wirklich das Gefühl gaben - ich hatte so etwas noch nie erlebt, und ich spiele seit 1977 Videospiele."

Es ist sicherlich klar, dass Mazin starke Ansichten über The Last of Us hat, aber das bedeutet nicht, dass die Serie eine direkte Nachbildung des Originalspiels sein wird. Mazin erwähnt, dass er und Neil Druckmann oft gefragt haben, was sie tun könnten, um die Geschichte des Spiels zu erweitern, was bedeutet, dass es einige neue Dinge für Fans von The Last of Us geben wird, wenn die Serie startet.