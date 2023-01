The Last of Us gibt Linda Ronstadts Long Long Time einen erstaunlichen Schub auf Spotify

HQ

Erinnerst du dich, als ich über Depeche Mode's Never Let Me Down Again schrieb, das dank der ersten Episode von The Last of Us einen unglaublichen Aufschwung auf Spotify bekam? Das ist nichts im Vergleich dazu.

Uns wurde jetzt gesagt, dass es einen beeindruckenden Anstieg von 4900 Prozent der Menschen gab, die Linda Ronstadts Long Long Time auf Spotify in den USA im Vergleich zur Woche zuvor von 23 Uhr ET bis Mitternacht am Sonntag streamten. Das ist zwei Stunden, nachdem die meisterhafte dritte Episode von The Last of Us auf HBO und HBO Max verfügbar wurde, was offensichtlich kein Zufall ist.