The Last of Us erscheint im März für PC

Naughty Dog und Sony Interactive Entertainment werden The Last of Us endlich auf eine andere Plattform als PlayStation bringen, da bestätigt wurde, dass The Last of Us: Part I im März 2023 auf den PC kommen wird.

Wie bei den Game Awards angekündigt, wird der Titel ab dem 3. März 2023 über Steam und den Epic Games Store als ein Erlebnis erhältlich sein, das für den PC optimiert und verbessert wird. Die genauen Spezifikationen und Funktionen werden näher am Start bekannt gegeben, aber wir können wahrscheinlich eine ähnliche Behandlung wie andere PC-Versionen von PlayStation-Spielen erwarten, wie Breitbildunterstützung, unbegrenzte Bildrate, fortgeschrittenes Ray-Tracing und so weiter.

Für diejenigen, die eine Kopie des Spiels auf dem PC vorbestellen möchten, erhalten alle Vorbesteller einige Bonusergänzungen und Waffenteile, um ihre Fähigkeiten und ihr Arsenal zu verbessern.