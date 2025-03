The Last of Us erhält einen neuen DualSense-Controller in limitierter Auflage

HQ

Auch wenn es zwölf Jahre her ist, dass The Last of Us zum ersten Mal veröffentlicht wurde, hat die Serie die Spieler seitdem im Würgegriff gehalten und zieht weiterhin die Blicke auf sich, auch wenn wir seit der Veröffentlichung von The Last of Us: Part II im Jahr 2020 nichts Neues für die Geschichte gesehen haben.

Wenn du auf der Suche nach einem thematischen Controller bist, wenn du The Last of Us oder seine Fortsetzung für einen weiteren Spieldurchgang in die Hand nimmst, veröffentlicht PlayStation einen neuen Controller in limitierter Auflage, der auf den Spielen basiert. Mit Symbolen und Bildern in beiden Spielen auf einem schlanken schwarzen Hintergrund, der mit dem traditionellen DualSense-Weiß gemischt ist, ist es ein ordentliches Design, aber es wird Sie ein bisschen mehr laufen lassen als ein normaler Controller.

Die limitierte Auflage von The Last of Us: DualSense kostet 84,99 € / 74,99 £ und wird am 10. April 2025 veröffentlicht, nur wenige Tage bevor die HBO-Serie auf unsere Bildschirme zurückkehrt. Wenn Sie wirklich nicht so lange warten können, können Sie die Vorbestellungen am 14 . März um 10 Uhr Ortszeit hier abrufen.