The Last of Us Episode 6 könnte einen Dina-Cameo enthalten haben

The Last of Us Episode 6 wurde kürzlich ausgestrahlt, und bereits haben Fans online verzweifelt über einen möglichen Cameo für einen Charakter diskutiert, der wahrscheinlich in der zweiten Staffel erscheinen wird.

Nach der Ankunft in Jackson und der Wiedervereinigung mit Tommy erhalten Joel und Ellie etwas zu essen, woraufhin wir einen namenlosen Charakter in Ellies Alter sehen, der sie anstarrt. Ellie sagt dem Mädchen, dass es weggehen soll, aber dieser kurze Moment hat viele Fans dazu gebracht, sich zu fragen, wer der Charakter war.

"War das Dina?" war auf Twitter in den USA im Trend, als The Last of Us Episode 6 ausgestrahlt wurde, und Neil Druckmann erwähnte die Diskussion sogar auf seiner eigenen Twitter-Seite. Wir haben jedoch noch keine offizielle Bestätigung darüber, wer dieser Charakter ist.

Dina wird erst in The Last of Us: Part II in den Spielen eingeführt, aber wenn sich die zweite Staffel auf diese Geschichte konzentrieren wird, wäre es sinnvoll, dass die Autoren eher früher als später mit dem Pflanzen von Samen beginnen.

Hast du Dina in The Last of Us entdeckt?