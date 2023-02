The Last of Us Episode 5 wird früher als geplant veröffentlicht

HQ

Die ersten vier Episoden von The Last of Us wurden alle montags um 2 Uhr GMT / 3 Uhr MEZ ausgestrahlt, und die fünfte sollte dies ursprünglich auch tun. Das passiert nicht mehr, da HBO erkannt hat, dass die Leute nicht entscheiden können, was sie am kommenden Montag sehen sollen.

Weil es so klingt, als ob HBO und PlayStation Productions nicht wollen, dass The Last of Us das Rampenlicht mit dem Super Bowl teilt, wird The Last of Us: Episode 5 - Endure and Survive stattdessen am Samstag um 2 Uhr GMT / 3 Uhr MEZ auf HBO Max verfügbar sein.