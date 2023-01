The Last of Us Episode 1 ist ab sofort kostenlos erhältlich

HQ

Die erste Episode von HBOs neuer Erfolgsserie The Last of Us wird offiziell auf YouTube kostenlos in 1080p zur Verfügung gestellt.

Wenn Sie noch keine Gelegenheit hatten, es auszuprobieren, folgt The Last of Us der gleichen Handlung wie das gleichnamige Videospiel. Es wird von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt und so scheint es, dass HBO es für angebracht gehalten hat, die erste Episode kostenlos zu veröffentlichen.

Wenn man bedenkt, dass die Serie so neu ist und zum Zeitpunkt des Schreibens nur zwei Episoden ausgestrahlt hat, ist es beeindruckend, dass HBO die erste Episode kostenlos veröffentlicht hat, aber ich würde nicht erwarten, dass sie mit dem Rest der Serie so wohltätig sind, da dies ein Versuch zu sein scheint, noch mehr Leute zum Zuschauen zu bringen.