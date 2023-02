The Last of Us enthüllt, wie der Bloater zum Leben erweckt wurde

HQ

Faire Warnung, es gibt Spoiler für The Last of Us Episode 5 in diesem Artikel. Wenn Sie die neueste Episode noch nicht ausgecheckt haben, sollten Sie dies vor dem Lesen tun.

Da der Super Bowl diese Woche die Mehrheit der amerikanischen Augäpfel einnahm, genossen die Fans von The Last of Us einen frühen Drop für Episode 5, in der vielleicht die ekelhaftesten Infizierten in Form des Bloaters zu sehen waren.

<social>https://www.youtube.com/watch?v=GtMnpyNy7R0&t=292s&ab_channel=HBOMax</social>

Der geschwollene Clicker ist eines der denkwürdigsten Dinge an der Serie bisher, und es brauchte viel Arbeit, um die Kreatur zum Leben zu erwecken. Die Schöpfer brauchten nicht nur einen 6'6-Schauspieler in dem britischen Schauspieler Adam Basil, um die Kreatur einschüchternd zu machen, sondern sie steckten Basil auch in einen 88-Pfund-Anzug, um ihm eine aufgeblähtere Ästhetik zu verleihen.

Prothesendesigner Barry Gower erklärte den Prozess im neuesten YouTube-Video von Inside the Episode, in dem er erklärte, dass die Schöpfer eine "ganze Kopie" von Basils Körper anfertigten, aus der sie dann die Bloater-Prothesen modellierten. Dann machten sie mit Schaumgummi und Schaumlatex das Pilzmonster, das in Episode 5 zu sehen ist.

