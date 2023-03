The Last of Us bricht einen weiteren Rekord auf HBO und HBO Max

HQ

PlayStation Productions und HBO prahlten vier Wochen lang damit, dass The Last of Us neue Rekorde aufgestellt hat, so dass einige von euch vielleicht gedacht haben, dass die Ausstrahlung von Episode 5 zwei Tage früher wegen des Super Bowl der Show ein wenig geschadet hatte, als die beiden Unternehmen plötzlich still wurden. Das ist bei weitem nicht der Fall.

Warner Bros. Discovery hat angekündigt, dass Episode 8 von The Last of Us mehr als satte 8,1 Millionen Zuschauer hatte, als sie auf HBO ausgestrahlt wurde und am Sonntagabend auf HBO Max ankam. Ein neuer Rekord für die Show, und nur um das in die richtige Perspektive zu rücken: Die erste Episode hatte am ersten Abend 4,7 Millionen Zuschauer, so dass es eine Chance gibt, dass die nächste - und die letzte - Episode der ersten Staffel die 10-Millionen-Grenze durchbrechen könnte.

Dies bedeutet auch, dass The Last of Us die 8. Woche in Folge der Top-Titel auf HBO Max war. Nicht besonders seltsam, wenn uns auch gesagt wird, dass das durchschnittliche Publikum für die ersten fünf Episoden jetzt 30 Millionen Zuschauer auf allen Plattformen erreicht.

Ich würde wirklich gerne hören, was du bisher denkst und was du denkst, nachdem du die letzte und kürzeste Folge der Staffel am Sonntagabend gesehen hast.