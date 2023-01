The Last of Us beweist, dass die Activision Blizzard-Übernahme kein Problem sein sollte, sagt Activision Executive

HQ

Es war faszinierend zu beobachten, wie sich die Ereignisse rund um Microsoft's geplante Übernahme von Activision Blizzard im Wert von 68,7 Milliarden US-Dollar entwickelten. Sony und Microsoft haben buchstäblich alles eingesetzt, um sich gegenseitig anzugreifen und die FTC und andere Marktorganisationen auf der ganzen Welt davon zu überzeugen, warum sie glauben, dass der Deal abgeschlossen werden sollte oder nicht. Zu diesem Zweck hat sich nach dem enormen Erfolg der Live-Action-HBO-Adaption von The Last of Us ein Activision-Manager dem Gespräch angeschlossen.

In einem langen Twitter-Thread hat EVP of Corporate Affairs und CCO bei Activision Blizzard, Lulu Cheng Meservey erklärt, dass Sony's "konkurrenzlose Kriegskasse des geistigen Eigentums, nicht nur in Gaming, sondern auch im Fernsehen, in Filmen und Musik - die zu Spielen entwickelt werden können oder bestehende Spiele vermarkten können". ist der Grund, warum der Deal genehmigt werden sollte.

Diese Haltung wurde aufgebracht, als Meservey erklärt hat, dass die Bedenken, dass der Deal die Position von Sony's als Marktführer im Spielebereich gefährden wird, unwahr sind und dass "Sony's Talent und IP in Gaming, TV, Filmen und Musik beeindruckend und wirklich beeindruckend sind" und dass, selbst wenn der Deal abgeschlossen ist, "Sony ist "der Erste von uns" - und ohne den Schutz der FTC wird es ihnen gut gehen."

Glauben Sie, dass PlayStation Productions ausreichen wird, um Microsoft's $ 68,7 Milliarden Buyout auszugleichen?