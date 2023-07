The Last of Us, Andor und Beef legen die Messlatte mit vielen Emmy-Nominierungen höher

HQ

Ich bin bei weitem nicht der Einzige, der HBOs The Last of Us für die beste Videospieladaption aller Zeiten hält, aber das bedeutete nicht unbedingt, dass die Serie die Anerkennung erhalten würde, die sie verdient, indem sie mit einigen der größten Auszeichnungen und Nominierungen überschüttet wird. Glücklicherweise scheint das kein Problem zu sein.

Die Emmy-Nominierungen wurden nun bekannt gegeben, und The Last of Us hat 24 Nominierte. Einer der Hauptgründe für all dies ist, dass Pedro Pascal, Bella Ramsey und eine Reihe von Nebendarstellern einen erstaunlichen Job gemacht haben. Schauen Sie sich nur die Kategorien "Gastdarsteller" und "Gastdarstellerin" an.

Das ist natürlich nicht die einzige Show, die ich liebe, denn Andor, Barry, Beef und Better Call Saul haben auch dafür gesorgt, dass Succession am 18. September amerikanischer Zeit große Konkurrenz bekommen wird. Hier sind die Nominierten in den "weniger technischen" Kategorien:

Drama-Serie





Andor



Rufen Sie besser Saul an



Die Krone



Haus des Drachen



Der Letzte von uns



Nachfolge



Der weiße Lotus



Gelbe Jacken



Comedy-Serie





Abbott Grundschule



Barry



Der Bär



Geschworenenpflicht



Die wunderbare Mrs. Maisel



Nur Morde im Gebäude



Ted Lasso



Mittwoch



Limitierte Serie





Rindfleisch



Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer



Daisy Jones &; die Sechs



Fleishman steckt in Schwierigkeiten



Obi-Wan Kenobi



Hauptdarsteller in einer Dramaserie





Bob Odenkirk (Better Call Saul)



Brian Cox (Nachfolge)



Jeff Bridges (Der alte Mann)



Jeremy Strong (Nachfolge)



Kieran Culkin (Nachfolge)



Pedro Pascal (Der Letzte von uns)



Hauptdarstellerin in einer Dramaserie





Bella Ramsey (Die Letzte von uns)



Elisabeth Moss (Die Geschichte der Magd)



Keri Russell (Die Diplomatin)



Sarah Snook (Nachfolge)



Sharon Horgan (Böse Schwestern)



Melanie Lynskey (Yellowjackets)



Nebendarsteller in einer Dramaserie





Alexander Skarsgård (Nachfolge)



Alan Ruck (Nachfolge)



F. Murray Abraham (Der weiße Lotus)



Matthew Macfadyen (Nachfolge)



Michael Imperioli (Der weiße Lotus)



Nicholas Braun (Nachfolge)



Theo James (Der weiße Lotus)



Will Sharpe (Der weiße Lotus)



Nebendarstellerin in einer Dramaserie





Aubrey Plaza (Der weiße Lotus)



Elizabeth Debicki (Die Krone)



J. Smith-Cameron (Nachfolge)



Jennifer Coolidge (Der weiße Lotus)



Meghann Fahy (Der weiße Lotus)



Rhea Seehorn (Better Call Saul)



Sabrina Impacciatore (Der weiße Lotus)



Simona Tabasco (Der weiße Lotus)



Gastdarsteller in einer Dramaserie





Arian Moayed (Nachfolge)



James Cromwell (Nachfolge)



Keivonn Montreal Woodard (Der Letzte von uns)



Lamar Johnson (Der Letzte von uns)



Murray Bartlett (Der Letzte von uns)



Nick Offerman (Der Letzte von uns)



Gastdarstellerin in einer Dramaserie





Anna Torv (Der Letzte von uns)



Cherry Jones (Nachfolge)



Harriet Walter (Nachfolge)



Hiam Abbass (Nachfolge)



Melanie Lynskey (Der Letzte von uns)



Storm Reid (Der Letzte von uns)



Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie





Bill Hader (Barry)



Jason Segel (schrumpft)



Jason Sudeikis (Ted Lasso)



Jeremy Allen White (Der Bär)



Martin Short (Nur Morde im Gebäude)



Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie





Christina Applegate (Tot für mich)



Jenna Ortega (Mittwoch)



Natasha Lyonne (Poker Face)



Rachel Brosnahan (Die wunderbare Mrs. Maisel)



Quinta Brunson (Abbott Grundschule)



Nebendarsteller in einer Comedy-Serie





Anthony Carrigan (Barry)



Brett Goldstein (Ted Lasso)



Ebon Moss-Bachrach (Der Bär)



Henry Winkler (Barry)



James Marsden (Geschworenenpflicht)



Phil Dunster (Ted Lasso)



Tyler James Williams (Abbott Grundschule)



Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie





Alex Borstein (Die wunderbare Mrs. Maisel)



Ayo Edebiri (Der Bär)



Hannah Waddingham (Ted Lasso)



Janelle James (Abbott Grundschule)



Jessica Williams (schrumpft)



Juno-Tempel (Ted Lasso)



Sheryl Lee Ralph (Abbott Grundschule)



Gastdarsteller in einer Comedy-Serie





Jon Bernthal (Der Bär)



Luke Kirby (Die wunderbare Mrs. Maisel)



Nathan Lane (Nur Morde im Gebäude)



Oliver Platt (Der Bär)



Pedro Pascal (Saturday Night Live)



Sam Richardson (Ted Lasso)



Gastdarstellerin in einer Comedy-Serie





Becky Ann Baker (Ted Lasso)



Harriet Walter (Ted Lasso)



Judith Light (Poker Face)



Sarah Niles (Ted Lasso)



Taraji P. Henson (Abbott Grundschule)



Quinta Brunson (Saturday Night Live)



Hauptdarsteller in einer limitierten Serie oder einem Film





Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)



Evan Peters (Dahmer - Monster: Die Jeffrey Dahmer Story)



Kumail Nanjiani (Willkommen bei Chippendales)



Michael Shannon (George &; Tammy)



Steven Yeun (Rindfleisch)



Taron Egerton (Schwarzer Vogel)



Hauptdarstellerin in einer limitierten Serie oder einem Film





Ali Wong (Rindfleisch)



Dominique Fishback (Schwarm)



Jessica Chastain (George &; Tammy)



Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things)



Lizzy Caplan (Fleishman ist in Schwierigkeiten)



Riley Keough (Daisy Jones &; die Sechs)



Nebendarsteller in einer limitierten Serie oder einem Film





Jesse Plemons (Liebe &; Tod)



Joseph Lee (Rindfleisch)



Murray Bartlett (Willkommen bei Chippendales)



Paul Walter Hauser (Schwarzer Vogel)



Ray Liotta (Schwarzer Vogel)



Richard Jenkins (Dahmer - Monster: Die Jeffrey Dahmer Story)



Junges Mazino (Rindfleisch)



Nebendarstellerin in einer limitierten Serie oder einem Film





Annaleigh Ashford (Willkommen bei Chippendales)



Camila Morrone (Daisy Jones &; Die Sechs)



Claire Danes (Fleishman ist in Schwierigkeiten)



Juliette Lewis (Willkommen bei Chippendales)



Maria Bello (Rindfleisch)



Merritt Wever "(Winzige schöne Dinge)



Niecy Nash-Betts (Dahmer - Monster: Die Jeffrey Dahmer Story)



Varieté-Talk-Reihe





Die tägliche Show mit Trevor Noah



Jimmy Kimmel Live!



Late Night mit Seth Meyers



Die Late Show mit Stephen Colbert



Das Problem mit Jon Stewart



Reality-Wettbewerbsprogramm





Das erstaunliche Rennen



RuPaul's Drag Race



Überlebende



Spitzenkoch



Die Stimme



Alle Kategorien finden Sie hier.

Wer hat Ihrer Meinung nach den Sieg verdient und wer wurde brüskiert?