The Last Frontier Trailer verspricht eiskalte Action in der Wildnis Alaskas

HQ

Apples Streaming-Plattform verfügt vielleicht nicht über den weitläufigen Katalog von Netflix oder HBO, aber nur wenige können mit ihr in Bezug auf gleichbleibende Qualität mithalten. Die nächste große Veröffentlichung scheint The Last Frontier zu sein, ein harter, eiskalter Thriller von The Blacklist-Mastermind Jon Bokenkamp. Die zehnteilige Serie feiert am 10. Oktober Premiere und debütiert mit zwei Episoden, bevor sie jeden Freitag bis zum 5. Dezember eine neue Folge herausbringt.

Die Geschichte folgt Frank Remnick, dem einsamen US-Marshal, der Alaskas eisige Wildnis bewacht – ein Job, der normalerweise ruhig ist, bis ein Gefängnistransport abstürzt und ein Dutzend gefährlicher Sträflinge freilässt. Während Remnick die Ausbrecher jagt, wird ihm langsam klar, dass der Unfall kein Unfall war, sondern der erste Schritt in einem weitaus finstereren Plan.

The Last Frontier folgt Frank Remnick (Clarke), dem einzigen US-Marshal, der für die ruhigen, rauen Ödnisse Alaskas verantwortlich ist. Remnicks Zuständigkeit wird auf den Kopf gestellt, als ein Gefängnistransportflugzeug in der abgelegenen Wildnis abstürzt und Dutzende gewalttätiger Insassen freigelassen werden. Er hat die Aufgabe, die Stadt zu schützen, die er geschworen hat, sicher zu halten, und beginnt zu vermuten, dass der Unfall kein Unfall war, sondern der erste Schritt eines gut ausgearbeiteten Plans mit weitreichenden und verheerenden Auswirkungen.

Der knapp zweiminütige Trailer serviert genau das, wonach sich Fans von düsteren Thrillern sehnen: Schneestürme, Schüsse und Spannung mit hohem Einsatz. Stell dir vor, dass True Detective frontal mit Con Air kollidiert, und du wirst die Stimmung haben. Jason Clarke führt die Besetzung neben Dallas Goldtooth und Simone Kessell an und verspricht einen eiskalten Showdown, der pure Unterhaltung ist.