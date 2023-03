The Last Case of Benedict Fox zeigt seinen Kampf

HQ

The Last Case of Benedict Fox hat kürzlich seinen neuesten Trailer veröffentlicht, der uns einen Einblick in die Kampfsysteme des Spiels gibt.

Nun, genauer gesagt, es verbringt etwa die Hälfte seiner Laufzeit damit, uns mehr über die Intrigen in The Last Case of Benedict Fox einzuführen und ein wenig über den Kampf zu erklären, aber bald bekommen wir einen Blick auf den titelgebenden Detektiv, der sich durch alle möglichen Schrecken arbeitet.

In den meisten Fällen scheint Ihr Messer Ihr nützlichstes Werkzeug zu sein, obwohl Benedict Fox immer eine Schusswaffe bei sich trägt. Wenn Sie Ihre Eldritch-Kräfte auch im Spiel einsetzen, scheint es, dass Sie einige Möglichkeiten haben, sich durch Ihr altes Familienhaus zu kämpfen.

Der letzte Fall von Benedict Fox startet am 27. April 2023. Seht euch den Trailer unten an: