The Last Case of Benedict Fox hat ein Veröffentlichungsdatum

The Eldritch Metroidvania The Last Case of Benedict Fox wird am 27. April 2023 auf Xbox und PC veröffentlicht. Es wird auch am ersten Tag auf Xbox Game Pass verfügbar sein.

Eine Demo ist jetzt verfügbar, um bis zum 13. Februar auf Steam für diejenigen zu spielen, die es ausprobieren möchten. Früher wussten wir nur, dass das Spiel irgendwann im Frühjahr 2023 veröffentlicht werden sollte, aber jetzt haben wir einen soliden Starttermin.

The Last Case of Benedict Fox kombiniert Lovecraft'schen Horror mit seitlich scrollenden Metroidvania-Gameplay-Mechaniken, während der titelgebende Benedict Fox die Geheimnisse seiner Familie entdeckt.