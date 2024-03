The Last Case of Benedict Fox erhält diesen Monat die Definitive Edition

HQ

The Last Case of Benedict Fox wurde vor weniger als einem Jahr veröffentlicht, und jetzt erhält es eine Definitive Edition, die einige neue Inhalte in Form von zusätzlichen Rätseln, besserer Erkundung und mehr hinzufügt.

Ein kurzer Teaser für die neue Edition des Spiels, die am 26. März erscheint. Es wird das erste Mal sein, dass The Last Case of Benedict Fox für PS5 erscheint. Bestehende Besitzer des Spiels erhalten alles, was mit der Definitive Edition geliefert wird, in einem neuen Update kostenlos.

The Last Case of Benedict Fox ist ein Metroidvania, das eine Hommage an die unheimlichen Werke von H.P. Lovecraft ist. Es vermischte Geheimnisse mit seltsamen Schrecken und war ein ziemlich einzigartiges Spiel in einem gesättigten Subgenre. Lesen Sie hier unsere Gedanken dazu.