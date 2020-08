The Last Campfire vom No-Man's-Sky-Entwickler erscheint noch diese Woche

Hello Games haben nur sehr bedacht über The Last Campfire gesprochen, seit sie das Spiel im Dezember 2018 angekündigt haben. Nachdem kürzlich Hinweise zu den Trophäen und Erfolgen des Spiels im Playstation Store und im Microsoft Store aufgetaucht sind, war bereits klar, dass sich das Spiel dem Start näherte. Nun haben wir festgestellt, dass das kleine Abenteuer schon morgen auf allen Plattformen (PS4, Xbox One, Switch, Steam und Apple Arcade) veröffentlicht werden soll. Ein neuer Trailer hat das Datum verraten und erklärt nebenbei, worum es im charmanten Plattform-/Puzzlespiel eigentlich geht. Hoffentlich geht The Last Campfire im Gamescom-Strudel nicht unter, denn aktuell erscheinen super viele Spiele.

