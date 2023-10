The Lamplighters League sieht im Launch-Trailer großartig aus

HQ

Wie wir gestern berichtet haben, wurde The Lamplighters League nun als Day-1-Titel zum Game Pass hinzugefügt. Und da es auch gestern veröffentlicht wurde, haben wir jetzt einen Launch-Trailer für das Spiel bekommen, in dem ihr die Welt retten sollt, während ihr lustige Abenteuer erlebt.

Hier werden wir viele verschiedene Orte besuchen, um uns zu stehlen und zu schleichen, und uns auch in einige großartig aussehende rundenbasierte Kämpfe verwickeln. The Lamplighters League ist sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X verfügbar, und wir arbeiten derzeit an unserem Test - aber in der Zwischenzeit könnt ihr euch einfach den Release-Trailer unten ansehen.