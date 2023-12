The Lamplighters League fügt heute ein neues Agenten- und Ereignissystem hinzu

HQ

Während es scheint, dass The Lamplighters League darum gekämpft hat, ein kommerzieller Erfolg für den Entwickler Harebrained Schemes zu sein, hat der Schöpfer des Strategiespiels seit seinem jüngsten Debüt nicht aufgehört, das Spiel zu unterstützen. Zu diesem Zweck feiert heute ein neues kostenloses Update für The Lamplighters League sein Debüt und bringt einen neuen Agenten und ein Ereignissystem mit sich.

Uns wird gesagt, dass der Agent als Isaac Greymoor bekannt ist und dass er ein Schläger ist, der ein LMG als Hauptwaffe trägt. Er soll ideal für Kämpfe auf mittlere Distanz sein und bringt ein System namens Hitze mit, das seinen Schaden erhöht, wenn er weiter feuert, aber dass er überhitzen kann, wenn er den Abzug zu weit gedrückt hält.

Was das Ereignissystem betrifft, so wird es zwei verschiedene Arten umfassen. Schicksalsereignisse sind zufällig und versuchen, herauszufinden, was die Mitglieder der Liga tun, wenn sie nicht auf einer Mission sind. Diese bieten Belohnungen, die auf den Entscheidungen des Spielers basieren. Haus-Events hingegen sind selten und erfordern bestimmte Materialien, um sie abzuschließen. Diese wirken sich auf die Machtdynamik zwischen den drei großen Häusern im Spiel aus und haben mehrere Optionen, wie du sie vervollständigst.

Darüber hinaus fügt das Update einen neuen Wet-Status-Effekt hinzu und bringt einige Fehlerbehebungen, Lokalisierungskorrekturen, Verbesserungen beim Speichern/Laden und eine bessere Genauigkeit der Untertitel für Dialoge.

Schauen Sie sich unsere Rezension von The Lamplighters League hier an.