The Lamplighters League erscheint dieses Jahr für PC und Xbox

The Lamplighters League, ein neues rundenbasiertes Strategiespiel, soll 2023 für PC und Xbox Series S/X erscheinen und auch über den Xbox Game Pass erhältlich sein.

Entwickelt von Harebrained Schemes (Shadowrun-Serie, BattleTech) und veröffentlicht von Paradox Interactive, verspricht das Spiel, die Gedanken der Spieler mit taktischem Gameplay herauszufordern und sich mit fesselnden Erzählungen und Charakteren zu beschäftigen, die in den 1930er Jahren spielen. Laut Regisseur Christopher Rogers bietet das Spiel die kreative Freiheit, Gameplay und Erzählung in einer neuen Welt miteinander zu verweben und so ein einzigartiges und immersives Erlebnis für die Spieler zu schaffen.

Hier ist die offizielle Zusammenfassung:

"Schleiche, stehle und schieße dich in The Lamplighters League durch eine Welt voller Pulp-Abenteuer! Globetrob durch eine Vielzahl von aufregenden Schauplätzen auf der ganzen Welt und überlisten deine Feinde in strategischen rundenbasierten Kämpfen - und wenn du deine Karten richtig ausspielst, könntest du die Welt retten."

The Lamplighters League erscheint für PC und Xbox Series S/X irgendwann in diesem Jahr und wird ab Tag 1 im Game Pass enthalten sein. Seht euch unten den ersten Trailer an.