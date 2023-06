The Lamplighters League erscheint am 3. Oktober

HQ

Paradox Interactive und Harebrained Schemes haben angekündigt, dass das kommende taktische Strategiespiel The Lamplighters League am 3. Oktober 2023 auf uns zukommt.

In diesem neuen Spiel übernimmst du die Kontrolle über Agenten, von denen jeder einzigartige Fähigkeiten hat, während sie versuchen, die Geheimnisse hinter paranormalen Aktivitäten zu lösen, die auf der ganzen Welt stattfinden. Chris Rogers, der Game Director, sagte jedoch, dass unsere Charaktere mehr als nur leere Einheiten sein werden. "Deine Agenten verfügen über einzigartige Fähigkeiten und Upgrades, die mächtige Gameplay-Kombinationen ermöglichen, die du in Missionen entdecken kannst. Jeder deiner Charaktere hat eine schattenhafte Vergangenheit und seinen eigenen Grund, sich dem Kampf anzuschließen. Einige mögen sich mehr als andere, und das wird man auf und neben dem Schlachtfeld sehen", sagte er.

Es ist klar, dass The Lamplighters League in den 1930er Jahren spielt und sich stark vom Lovecraft'schen Horror inspirieren lässt, da es einem Kult folgt, der bereit ist, die Welt zu erobern. Schaut euch im Trailer unten mehr über das Spiel an und lasst uns wissen, ob ihr es euch holen werdet.