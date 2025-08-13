The Knightling erhält eine Deluxe Edition, die zusätzliche Boni im Spiel bietet

HQ

Vor der Veröffentlichung des Indie-Action-Adventure-Spiels Ende des Monats haben Entwickler Twirlbound und Publisher Saber Interactive enthüllt, dass The Knighting tatsächlich ein Deluxe Edition erhalten wird. Das spezielle Bundle für das Spiel enthält eine Handvoll zusätzlicher kosmetischer Gegenstände im Spiel, und das alles zu einem etwas höheren Preis.

Die Standard-Edition, die nur das Spiel enthält, wird am 28. August für PC, Xbox Series X/S und PS5 erscheinen und wird durch das Deluxe Edition ergänzt, das auch spezielle goldene Farben und exotische Albamare -Farben für den Protagonisten-Knappen und sein treues Schildwerkzeug enthält. Ein spezielles Laternenband ist auch in der Deluxe Edition zu sehen.

Was die Preisgestaltung der verschiedenen Editionen betrifft, so kann man das unten sehen:



Standard Edition - 29,99 $|21,99 £|29,99 €



Deluxe Edition - 34,99 $|25,99 £|34,99 €



Schau dir den neuesten Trailer zu The Knightling an, um einige der Deluxe Edition Artikel zu sehen.